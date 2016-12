‘Begeerde Vitesse-captain kan transferadvies inwinnen bij Van Wolfswinkel’

Guram Kashia was vorig seizoen niet altijd zeker van een basisplek bij Vitesse, maar heeft zich onder Henk Fraser weer opgewerkt tot een vaste kracht. De aanvoerder is volgens het Georgische Sportall opgevallen in Spanje, want Real Betis heeft serieuze belangstelling voor Kashia.

"Het aanbod van Betis is waarschijnlijk een van de laatste kansen voor Kashia om in een topcompetitie te spelen", schrijft de Georgische bron, die eraan toevoegt dat de 29-jarige verdediger zich zou kunnen opwerken tot leider in de achterhoede bij de huidige nummer veertien van Spanje. "De verdediging van Betis is niet ondoordringbaar", vindt men.

Mocht de interesse wederzijds zijn, dan kan Kashia advies inwinnen bij ploeggenoot Ricky van Wolfswinkel. De spits speelde vorig seizoen op huurbasis zestien wedstrijden voor los Béticos, waarin hij eenmaal scoorde. Eerder dit jaar werd Kashia nog in verband gebracht met Trabzonspor, FC Midtjylland en Kairat Almaty. Het contract van de mandekker in Arnhem loopt door tot medio 2020.