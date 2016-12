Twente baalt en kan salaris van 450.000 euro niet schrappen uit huishouding

Torgeir Börven keert terug bij FC Twente. De aanvaller werd het afgelopen jaar verhuurd aan SK Brann, dat heeft besloten om de optie tot koop niet te lichten. Börven gaat niet met Twente mee op trainingskamp naar Spanje, maar sluit in januari aan bij het beloftenelftal.

Dat laat de club donderdagmiddag weten via de officiële kanalen. In Noorse dienst kwam Börven tot slechts vier wedstrijden, waarin hij niet scoorde. Voor Twente is het nieuws een domper, want Börven strijkt naar verluidt 450.000 euro per jaar op. Zijn contract in Enschede loopt door tot de zomer van 2018. Door de aanwezigheid van Enes Ünal en Jari Oosterwijk is de kans op speeltijd klein voor de spits.

De 25-jarige Noor kwam middenin het seizoen 2013/14 over van Vålerenga IF uit zijn thuisland. Mede door een heupblessure wist Börven nooit een vaste waarde te worden in de Grolsch Veste; hij kwam tot 38 competitieduels en vier doelpunten. Börven is na Shadrach Eghan en Kyle Ebecilio het derde hoofdpijndossier van de Eredivisionist. Het drietal heeft weinig perspectief op speeltijd, maar strijkt wel een hoog salaris op.