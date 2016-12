‘Barcelona wil eventuele opvolger Luis Enrique weghalen bij competitiegenoot’

Barcelona houdt ernstig rekening met een vertrek van Luis Enrique. De oefenmeester heeft nog geen beslissing genomen over de verlenging van zijn aflopende contract en dus oriënteert de clubleiding zich op eventuele opvolgers. Volgens Marca is Ernesto Valverde, trainer van Athletic Club, een van de belangrijkste kandidaten in Camp Nou.

Valverde begon zijn trainersloopbaan in 2003 in Bilbao en stond verder voor de groep van Espanyol, Olympiacos, Villarreal en Valencia. In de zomer van 2013 keerde Valverde terug bij Athletic. Hij loodste de club naar achtereenvolgend de vierde, zevende en vijfde plek in LaLiga. In 2015 verloor Valverde de finale van de Copa del Rey van Barcelona, maar in de Supercopa waren los Leones over twee wedstrijden met 5-1 te sterk.

Het was de eerste hoofdprijs voor Athletic in 31 jaar. In de huidige jaargang staat de club op de zevende plek. Hoewel Barcelona onder de indruk is van Valverde, gaat de voorkeur uit naar een langer verblijf van Luis Enrique. De trainer, die sinds 2014 actief is bij Barcelona, liet vorige week doorschemeren te twijfelen over een nieuw contract, omdat hij zijn baan als zwaar en veeleisend beschouwt. Naar verluidt wil Barcelona in de eerste drie maanden van 2017 een definitief antwoord van Luis Enrique. Overigens staan Barça en Athletic op 5 en 11 januari tegenover elkaar in de achtste finale van de Copa del Rey.