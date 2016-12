Icardi, Dzeko, Higuaín en Mertens langs de meetlat: ‘Hij hoort in de top zes’

De Italiaanse Serie A is bijna halverwege en de strijd om de topscorerstitel ligt nog wagenwijd open. Internazionale-aanvoerder Mauro icardi leidt de dans met veertien treffers, maar Andrea Belotti, Edin Dzeko (beiden dertien), Dries Mertens (elf) en Gonzalo Higuaín (tien) zijn eveneens bezig aan een goed seizoen. Paolo Rossi, topscorer van het door Italië gewonnen WK van 1982, is onder de indruk van de spitsen die de Serie A herbergt.

"Van alle topscorers is Mauro Icardi misschien wel het meest dreigend", stelt Rossi donderdag in La Gazzetta dello Sport. "Zelfs in de lastigste wedstrijden kan hij de juiste kans creëren en daar zijn voordeel mee doen. Hij is dodelijk. Andrea Belotti van Torino is de beste Italiaanse spits. Hij heeft precies lang genoeg kennis opgedaan, voordat hij explodeerde", vertelt de oud-voetballer over de 23-jarige clubtopscorer. "Hij vertegenwoordigt de toekomst van het nationaal elftal. Hij is het prototype van een Italiaanse spits zoals ik ze graag zie: een combinatie van techniek en fysieke kracht. Hij doet me denken aan Luis Suárez."

Edin Dzeko heeft Rossi 'positief verrast'. De Bosniër kende aanpassingsproblemen na zijn transfer van Manchester City en kwam vorig seizoen tot acht doelpunten voor AS Roma. Dat aantal heeft Dzeko nu al ruimschoots overtroffen. Hij bewijst zichzelf als een spits van topklasse, stelt Rossi. De oud-Juventus-spits ziet verder dat Gonzalo Higuaín in dienst van de Oude Dame minder consistent is dan bij Napoli. "Maar hij bevindt zich in een andere omgeving. Ik vind hem de perfecte spits. Ik zou hem in de top vijf of zes van de wereld zetten, samen met Suárez, Robert Lewandowski, Diego Costa, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo."

"Dries Mertens? Dat is evenals Higuaín een speler van wie ik houd. Hij heeft een buitengewone scoringsdrift toegevoegd aan zijn bekende kwaliteiten. Hij is een drijvende kracht van Napoli aan het worden en hij geniet van het voetbal. Hij zou tot het eind van het seizoen in de spits kunnen spelen", vertelt Rossi over de vervanger van de geblesseerde Arek Milik. "Wie topscorer wordt? Dzeko is het meest waarschijnlijk, omdat hij consistent is en Roma hem blijft bedienen in de strijd om de landstitel. Icardi wordt het meest benadeeld door de ploeg waarin hij zich bevindt."