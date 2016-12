Advocaat neemt besluit: ‘Ik ben van mening veranderd’

Dick Advocaat wil langer door met Fenerbahçe. De oefenmeester is pas enkele maanden in dienst, maar kan zijn aflopende contract naar verluidt met twee seizoenen verlengen. Als de clubleiding zich inderdaad meldt, hoeft Advocaat naar eigen zeggen niet lang na te denken.

"Ik ben gelukkig in deze werkomgeving", citeert Sporx de 69-jarige oefenmeester. "Ik heb mijn oude beleving hervonden bij Fenerbahçe. Ik wilde lange tijd niet meer bij een club werken, maar ik ben van gedachten veranderd. Als de club met mij door wil, is mijn antwoord zeker 'ja'."

Advocaat stapte in augustus op als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal, om aan de slag te gaan in Istanbul. Na zestien wedstrijden staat Fenerbahçe vierde in de Süper Lig, met vijf punten achterstand op koploper Istanbul Basaksehir. Maandag boekte Advocaat nog een 0-3 overwinning op Trabzonspor.