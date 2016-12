Aankoop van 38 miljoen: ‘Mourinho de beste trainer, LaLiga beste competitie’

Eric Bailly is onder de indruk van José Mourinho. De verdediger kwam afgelopen zomer voor 38 miljoen euro over van Villarreal en groeide al gauw uit tot sterkhouder van Manchester United, totdat een knieblessure hem anderhalve maand aan de kant hield. Inmiddels is Bailly weer fit en bereidt hij zich voor op de Afrika Cup met Ivoorkust.

"Hij is een geweldige trainer, de beste ter wereld. Het is een genot om met hem te werken en van hem te leren", zegt de 22-jarige mandekker in de Engelse media over Mourinho. Bailly speelde inmiddels elf competitieduels en is een belangrijk onderdeel van de achterhoede van the Red Devils. Hij hoopt dat hij op dezelfde voet verdergaat en lang bij United blijft. "Ik ben echt gelukkig met mijn team en mijn ploeggenoten. Beetje bij beetje leer ik steeds meer."

De zomeraankoop past zich nog altijd aan aan de Premier League, die hij ervaart als een heel andere competitie dan LaLiga. "Zoals ik het zie heeft Spanje ook een fantastische competitie. LaLiga is de beste competitie ter wereld. Het voetbal is anders in Engeland, heel direct. Er is meer contact en fysieke kracht speelt een grotere rol. Ik hoop me langzaamaan te verbeteren onder deze trainer."