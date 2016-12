‘Bayern- en Chelsea-doelwit De Vrij hakt knoop door over toekomst’

Stefan de Vrij heeft besloten om Lazio na dit seizoen te verlaten, schrijft Il Tempo donderdagochtend. De sterkhouder van de Serie A-club ligt tot medio 2018 vast, maar is komende zomer op te halen voor 35 miljoen euro. Chelsea en Bayern München zouden een bod van die orde op dit moment overwegen.

Ook AC Milan en Internazionale worden genoemd, maar volgens de Romeinse krant kunnen die clubs waarschijnlijk niet voldoen aan de financiële eisen van Lazio. De afgelopen weken onderhandelde De Vrij met zijn werkgever over een nieuw contract; woensdag schreef Sky Italia nog dat de dertigvoudig Oranje-international een jaarsalaris van twee miljoen euro plus bonussen kan verdienen. In de nieuwe verbintenis zou een transferclausule van veertig miljoen euro opgenomen worden.

Het lijkt inmiddels twijfelachtig of dat contract er inderdaad komt. De Vrij, in de zomer van 2014 voor circa zeven miljoen euro overgekomen van Feyenoord, speelde sinds zijn komst 43 competitieduels. Hij stond bijna het volledige seizoen 2015/16 aan de kant met een zware knieblessure, die hem ook in de eerste weken van de huidige jaargang buitenspel zette. Daarna kwam hij tot elf wedstrijden in de Serie A. Afgelopen zomer zou Chelsea hebben geprobeerd om hem over te nemen, maar toen bleef De Vrij in Italië.