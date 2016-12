‘Grootste talent Jupiler League’ wekt wrevel: ‘Hij moet op zijn donder hebben’

Dean Koolhof wordt door Hans Kraay jr. gezien als het grootste talent van de Jupiler League, maar de aanvallende middenvelder van De Graafschap zal wel stappen moeten maken. Volgens de analyticus en oud-speler van De Graafschap verricht Koolhof veel te weinig arbeid.

“Hij kan zó verschrikkelijk goed voetballen, is een linksbenige nummer tien, beetje klein, is snel en heeft kwaliteit”, laat Kraay jr. weten op FOX Sports. De analyticus ergert zich echter aan de 22-jarige voetballer.

“Hij moet zó verschrikkelijk op zijn donder hebben. Hij is veel te makkelijk. Als hij in zichzelf investeert, een trainer heeft die hem van de tien keer acht keer schopt en twee keer aait, dan is hij goed genoeg voor FC Utrecht en dat soort clubs. Bij balverlies heb je geen ene reet aan hem.”