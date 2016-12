Rwanda neemt maatregelen tegen ‘hekserij’ na bizar incident in competitie

De voetbalbond van Rwanda heeft maatregelen aangekondigd tegen 'hekserij'. Eenieder die zich eraan schuldig maakt, moet voortaan een boete van omgerekend 116 euro betalen, terwijl de clubs een boete van bijna 3400 euro en puntenaftrek riskeren. Het verbod volgt op een bizar incident in de wedstrijd tussen Mukura Victory en Rayon Sports, eerder deze maand.

Moussa Camara, aanvaller van Mukura Victory, leek een ritueel uit te voeren of iets neer te leggen bij de doelpaal van de tegenstander. De keeper van Rayon Sports en enkele spelers van de opponent waren er niet van gediend en joegen Camara weg. De scheidsrechter kende de aanvaller vervolgens een gele kaart toe, maar vlak daarna wist Camara wel te scoren. Hij kopte raak en zorgde voor de 1-1 eindstand.

Vedasite Kayiranga, vicevoorzitter van de Rwandese voetbalbond, zegt geen bewijs te hebben dat hekserij werkt. "Maar door het geweld tussen spelers vanwege de aantijgingen over hekserij, hebben we besloten regels door te voeren." Voormalig Rwandees international Jimmy Mulisa noemt het 'treurig' dat er nog steeds wordt geloofd in hekserij. "Het geeft het land niet alleen een slecht imago, maar is ook dodelijk voor de ontwikkeling van het voetbal."