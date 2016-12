‘Men betaalde zes miljoen euro, maar hij is nu al zestig miljoen euro waard’

Dele Alli was woensdagavond opnieuw van groot belang voor Tottenham Hotspur. De middenvelder maakte twee doelpunten tegen Southampton (1-4) en staat inmiddels op zes treffers in de Premier League. Jamie Redknapp, voormalig speler van beide clubs en icoon van Liverpool, ziet in Alli een potentiële wereldtopper. Hij adviseert Tottenham om alles uit de kast te halen om de Engelsman tot in lengte van dagen bij de club te houden.

"Hij heeft alles in zich om een van 's werelds beste middenvelders te worden", stelt de analist bij Sky Sports. Redknapp stipt aan dat Tottenham vijf miljoen pond (5,9 miljoen euro) voor Alli heeft betaald; inmiddels is de vijftienvoudig international in zijn optiek vijftig miljoen pond (58,6 miljoen euro) waard. Hij komt makkelijk tot scoren en heeft 'een soort kattenkwaad' in zich, vindt Redknapp. "Hij is een sensationele voetballer en Tottenham mag zich gelukkig prijzen met hem. Het is fantastisch om te zien hoe snel hij een van de beste spelers is geworden. Hij heeft nog veel meer in huis."

Alli speelde zijn vijftigste competitiewedstrijd op St Mary's en was daarmee de op drie na jongste speler die dat presteerde voor Tottenham. In die vijftig duels was hij betrokken bij 26 doelpunten: zestien keer scoorde hij zelf en tienmaal gaf Alli de beslissende pass. "Hij heeft een goede voetbalarrogantie die ik slechts enkele keren heb gezien. Steven Gerrard had het als zeventienjarige: hij liep het veld op met het eerste elftal en je wist meteen dat je een grootheid had", stelt de oud-Liverpool-speler. "Voor Alli geldt hetzelfde. Hij is pas twintig, maar hij kijkt naar andere spelers en denkt dan: ik ben beter dan jullie."

In september slaagden the Spurs erin om het contract van Alli te verlengen tot medio 2022. Voorlopig blijft de jongeling waarschijnlijk dus verbonden aan Tottenham, maar volgens Redknapp moet de club zich blijven schikken naar zijn ambities. "Dat is altijd de vraag bij Tottenham. Als ze het doen, kan Alli alles bereiken wat hij wil bij de club. Ze hebben een grote supportersschare en krijgen een prachtig nieuw stadion. Alli zal een topsalaris verlangen. Als Tottenham dat niet wil betalen, moet hij ergens anders heen. Maar hij is een speler die iedereen in zijn team wil hebben", weet de 43-jarige voormalig voetballer.