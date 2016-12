Blind stelt voor: ‘Vier keer Ajax-Feyenoord in een jaar en kap met kunstgras’

KNVB-directeur Hans van Breukelen trok oud-topvolleyballer Peter Blangé aan als prestatie-innovatiemanager en het was de bedoeling dat Blangé ook deel zou gaan uitmaken van de staf van het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind heeft echter een streep gezet door de komst van Blangé naar Oranje.

“Ja, we hebben daar onze aanvaringen over gehad, technisch directeur Van Breukelen en ik”, laat Blind weten aan het Algemeen Dagblad. Blind laat weten dat hij de komst van een zogeheten ‘PIM’ ‘totaal niet ziet zitten’. Dat Blangé wel in Zeist aan de slag gaat vindt Blind prima: zelfs ‘drie procent verbetering’ is volgens Blind meer dan welkom.

Om het niveau in Nederland omhoog te halen moet er volgens de bondscoach vooral gekeken worden naar de regels. “Kom tot een Eredivisie met vier keer Ajax-Feyenoord in een jaar. Ik ben voor! Kap met kunstgras, waarop voetbal een andere sport wordt. Zorg voor betere trainerscursussen en stimuleer het dat scheidsrechters minder pietluttig fluiten.”