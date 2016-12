Barcelona ontvangt 'megaoferta' uit China

Juventus wil Leon Goretzka in de zomer van 2018 transfervrij overnemen van Schalke 04. De middenvelder gaat zijn contract in ieder geval niet verlengen. (Tuttosport)

Kelvin Maynard gaat Burton Albion na drie jaar mogelijk verlaten. De 29-jarige rechterverdediger (ex-FC Volendam) is in onderhandeling met Levski Sofia. (BTA)

Beijing Guoan biedt veertig miljoen euro; Arda zelf kan vijftien miljoen euro per jaar verdienen.