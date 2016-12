‘Supertalent verkiest sc Heerenveen wegens speelminuten boven Ajax’

Martin Ödegaard leek op weg naar Stade Rennes, maar de Franse club trok op het laatste moment de stekker uit een huurdeal. De familie van Ödegaard mikte vervolgens op de Eredivisie, omdat de Nederlandse competitie een goede plek is voor spelers zich te ontwikkelen. Het heeft er alle schijn van dat sc Heerenveen binnen afzienbare tijd de komst van Ödegaard wereldkundig maakt.

De Spaanse krant El País schrijft donderdag over de redenen van de keuze voor Friesland. Aanvankelijk leek het erop dat Ödegaard naar Ajax zou verkassen, hij en zijn familie wilden graag aan het werk bij de vermaarde opleidingsclub, maar in Amsterdam kreeg hij geen garantie op speelminuten. Ajax heeft met jeugdexponenten als Donny van de Beek en Abdelhak Nouri soortgelijke spelers als Ödegaard en zij krijgen mogelijk voorrang.

Bij sc Heerenveen krijgt Ödegaard wél speelminuten. De Friese club heeft net als Ajax een goede naam in Scandinavië. Naast een aantal Denen en Zweden is er ook een Noorse generatiegenoot van Ödegaard actief in het Abe Lenstra Stadion: Morten Thorsby.