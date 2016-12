Wijnaldum waarschuwt Manchester City: ‘Het jaagt angst aan’

Liverpool is in de Premier League prima op dreef en zeker in de thuiswedstrijden scoort de ploeg van manager Jürgen Klopp aan de lopende band. Zaterdag spelen the Reds in eigen huis tegen Manchester City en Georginio Wijnaldum denkt dat de bezoekers met angst naar Anfield komen.

“Op de manier waarop wij spelen en de manier waarop wij doelpunten maken in thuiswedstrijden, denk ik dat het de tegenstanders angst aanjaagt”, aldus Wijnaldum tegen Sky Sports. “We hebben veel spelers die kunnen scoren en wedstrijden kunnen winnen. Het hangt bij ons niet af van één doelpuntenmaker.”

Wijnaldum weet dat Manchester City een tegenstander van formaat is. “Sergio Agüero is een prachtige speler, hij kan wedstrijden beslissen, maar hij is niet de enige. Je hebt ook Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling… Je kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van namen.”