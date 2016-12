Wang komt niet opdagen: ‘Totaal niet zien aankomen en heel teleurstellend’

Hui Wang en United Vansen kwamen woensdag niet opdagen bij de rechtbank van Den Haag voor het kort geding tussen de grootaandeelhouder en de club. Volgens Voetbal International omdat er onderhandeld wordt over de betalingsachterstand van de Chinees, maar volgens De Telegraaf is men in Den Haag allesbehalve blij met de afwezigheid van Wang.

“Ik had dit totaal niet zien aankomen en vind dit heel teleurstellend. We zijn al lang met elkaar in gesprek en we hoopten hiermee weer wat meer duidelijkheid te krijgen. Die is nu niet gekomen”, laat ADO-directeur Mattijs Manders optekenen in het dagblad.

Mogelijk is Wang bezig met een juridisch steekspel. Bij ADO houden ze er rekening mee dat het de bedoeling van Wang, zelf jurist, is om de zaak te vertragen. De uitspraak is op 5 januari en daarna heeft Wang vier weken de tijd om beroep in te dienen. Dan is de deadline voor het indienen van de jaarrekening bij de KNVB verstreken. ADO krijgt dan een boete van 10.000 euro en dat geld kan de club niet missen. Mogelijk denkt Wang dat de club bereid is te onderhandelen.