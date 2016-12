‘Depay lurkt aan waterpijp en lijkt laatste beetje krediet te hebben verspeeld’

Memphis Depay lijkt het definitief te hebben verbruid bij Manchester United en manager José Mourinho. Het lijkt erop dat Depay in het centrum van Rotterdam naar een shisha lounge is gegaan om een waterpijp te roken. Spelers en Raheem Sterling en Jack Wilshere deden hetzelfde en dat werd breed uitgemeten in de media.

De foto’s van Depay die aan een waterpijp lurkt zijn inmiddels opgedoken bij The Sun. Volgens een bron van het Engelse dagblad ging Depay samen met een vriend naar de wedstrijd tussen Ajax en PSV kijken en hadden de twee allebei een eigen waterpijp.

Manchester United heeft nog niet gereageerd, maar zal ongetwijfeld niet gelukkig zijn met de actie van Depay. De aanvaller heeft het al sinds zijn komst naar Old Trafford uitermate lastig; dit seizoen begon hij nog geen wedstrijd in de Premier League.