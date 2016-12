Mysterieus Anzhi sluit tijdperk definitief af en houdt uitverkoop

MAKHACHKALA - Suleyman Kerimov is niet langer de eigenaar van Anzhi Makhachkala. De Russische zakenman heeft de club in verband met financiële problemen verkocht aan Osman Kadiev, die eerder de preses was van Dynamo Makhachkala, dat in 2007 failliet ging. Door de overname komt er definitief een einde aan het Kerimov-tijdperk bij Anzhi.

De vijftigjarige Kerimov nam Anzhi in januari 2011 over en haalde spelers als Roberto Carlos, Samuel Eto’o, Lassana Diarra, Mbark Boussoufa en Yuri Zhirkov naar de club uit Dagestan. Hij stelde verder Guus Hiddink aan, liet een stadion bouwen en bereikte met Anzhi de vijfde, derde, zestiende en dertiende plaats in de Premjer Liga. Tussendoor speelde Anzhi nog één seizoen in de tweede afdeling en de geelhemden schopten het verder tot de nationale bekerfinale én twee keer tot de achtste finale van de Europa League.

Kerimov gooide het roer in augustus 2013, drie weken na het vertrek van trainer Hiddink, om. Hij schroefde de begroting terug naar 37,5 tot 50 miljoen euro, verkocht vrijwel alle dure spelers en besloot zich nadrukkelijker te focussen op de jeugdopleiding. Het lijkt er niet op dat Anzhi onder de nieuwe eigenaar een heel ander beleid gaat voeren, want Kadiev laat op de clubwebsite weten dat hij ‘de potentie en de spelers van Anzhi verder wil ontwikkelen’. Hij geeft aan het niveau van het voetbal in Dagestan te willen ‘verhogen’.

Kadiev werd 52 jaar geleden geboren in Dagestan en zou leiding hebben gegeven aan een van de grootste criminele organisatie van de autonome republiek. De FBI plaatste Kadiev in 2002 op de internationale opsporingslijst, maar Kadiev werd nooit voor een delict veroordeeld. Hij raakte later nog in opspraak toen hij in 2008 in de rust van de wedstrijd tussen Terek Grozny en CSKA Moskou de scheidsrechter zou hebben aangevallen, maar ondanks dat alles, is Kadiev nu dus terug in de voetballerij. Als een totale verrassing komt dat overigens niet, want Kadiev liet de afgelopen jaren meermaals weten zich weer in het voetbal te willen storten.

“Ik wil Dynamo Makhachkala nieuw leven inblazen, maar heel realistisch is dat niet. Ik wil gewoon het hele voetbal in Dagestaanse voetbal verbeteren”, zei hij in november 2013 in een interview met Sovsport. In oktober 2015 liet hij aan dezelfde krant weten dat hij nog wel degelijk fiducie zag in een herstart voor Dynamo: “Het is natuurlijk geweldig wat Kerimov heeft gepresteerd, maar over het algemeen is het voetbal in Dagestan niet beter geworden. Er is slechts één speler uit Dagestan die met Anzhi is meegegegroeid naar het huidige niveau en dat is Ali Gadzhibekov. Ja, Kerimov heeft Eto’o gehaald en daardoor voor meer fans gezorgd, maar we moeten ook aan de jeugdspelers denken.”

“Ik concurreer met niemand, poog enkel het niveau van het Dagestaanse voetbal te verhogen”, ging Kadiev verder. “Ik sluit niet uit dat ik met Anzhi ga samenwerken, want ik ben bereid om met iedereen de samenwerking te zoeken. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat Dynamo Makhachkala herboren gaat worden en dat ik ervan overtuigd ben dat het project gaat slagen.” Kadiev komt zijn woorden echter niet na, want hij stapt dus niet in Dynamo, maar in stadsgenoot Anzhi. In een gespreid bedje komt Kadiev niet terecht, want hij zal de selectie moeten hervormen. Anzhi liet dinsdag namelijk al weten dat de ‘sleutelspelers’ in verband met de financiële problemen mogen uitzien naar een nieuwe club.

Anzhi verkocht Bernard Berisha al aan Terek Grozny en ook Yannick Boli, Pylyp Budkivsky, Aleksandr Belenov, Georgi Tigiev, Sergey Parshivlyuk en Gabriel Obertan lijken hun laatste wedstrijd voor Anzhi te hebben gespeeld. Daarnaast valt het nog te bezien of Pavel Vrba aanblijft als trainer; de voormalig bondscoach van Tsjechië zou eerder onenigheid over het transferbeleid hebben gehad met Kerimov en directeur Suren Mkrtchyan. Mocht Vrba het voor gezien houden bij de huidige nummer elf van de Premjer Liga, dan zou het bestuur van Anzhi in zee willen gaan met de vijftigjarige Rus Oleg Kononov.