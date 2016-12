‘Liverpool overweegt serieus bod op international van titelconcurrent Arsenal’

De voorbije weken doken er berichten op over een mogelijke transfer van Alex Oxlade-Chamberlain naar Manchester City. Kwaliteitskrant the Guardian meldt nu dat ook Liverpool interesse heeft in de aanvaller, die geen vaste waarde is bij de Londenaren.

Volgens het dagblad staat Arsenal open voor een transfer, al moet er wel 25 tot 30 miljoen euro op tafel komen. Er lijken echter een aantal factoren mee te spelen waardoor Oxlade-Chamberlain mogelijk toch niet mag vertrekken uit Londen. Ten eerste heeft Arsenal geen zin om een directe titelconcurrent halverwege het seizoen te versterken.

Daarnaast zijn beide clubs al enkele jaren niet meer elkaars beste vrienden. Dat heeft te maken met het bod dat Arsenal in het verleden deed op Luis Suárez. Volgens the Guardian is de interesse van Liverpool echter oprecht. Overigens werden naast Manchester City en Liverpool eerder ook West Ham United en Southampton genoemd.