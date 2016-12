Man City-huurlingen maken geen indruk in Jupiler League: ‘Functioneren niet’

Het is onrustig bij NAC Breda, dat graag wil terugkeren in de Eredivisie maar het lastig heeft in de Jupiler League. In Breda is men sowieso niet tevreden over de van Manchester City gehuurde talenten. Dat wordt volgens BN/De Stem duidelijk uit een gesprek tussen NAC-commissaris John Peek en de clubraad.

NAC Breda en Manchester City zijn tevreden over de samenwerking, maar de voetballers die gehuurd worden van de Engelse club ‘functioneren niet’. Bovendien valt het beide clubs tegen dat diverse spelers niet naar NAC willen komen, omdat de club niet op het hoogste niveau speelt.

De doelstelling van de club is ambitieus: technisch directeur Hans Smulders moet promoveren. “En binnen 5 jaar stabiel op hoogste niveau waarbij hij zelf aangeeft dat Europees voetbal tot de mogelijkheden kan behoren.”