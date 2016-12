Infantino herhaalt WK-plannen: ‘We moeten er meer landen bij betrekken’

Het WK wordt momenteel nog gespeeld met 32 landen, maar voorzitter Gianni Infantino wil het toernooi uitbreiden naar 40 of zelfs 48 landen. Volgens de preses geniet hij veel steun voor het plan; alleen de Europese clubs spraken zich in het recente verleden uit tegen het idee.

“We moeten meer landen bij het WK betrekken”, vertelt de voorzitter van de FIFA. “We moeten een format vinden dat geen extra wedstrijden oplevert, maar wel voor vreugde zorgt bij landen die normaal niet mee kunnen doen. De meeste bonden waren tijdens de gesprekken voor de plannen.”

Samuel Eto’o, die in zijn beste jaren furore maakte bij clubs als Internazionale en Barcelona, is in ieder geval een groot voorstander. “Doe het voor de armen, voor iedereen die niet elke keer de kans krijgt om mee te doen aan een WK. Doe het. Wij steunen u, ik steun u persoonlijk. U geeft Afrika de kans op een WK te spelen.” Er mogen momenteel dertien Europese landen meedoen aan een WK, terwijl er maar vijf Afrikaanse landen mogen deelnemen.