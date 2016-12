‘Als Ryan de baan aangeboden krijgt moet hij het zeker doen’

Ryan Giggs wordt genoemd als opvolger van Bob Bradley als manager van Swansea City. De meningen zijn verdeeld over de vraag of Giggs de klus moet aanpakken. Oud-Manchester United-verdediger Gordon McQueen is van mening dat Giggs de sprong in het diepe moet wagen.

Volgens McQueen heeft Giggs veel aan zijn carrière als speler. “Natuurlijk helpt dat. Maar geloof me, als je knokt in de onderste regionen is het een ander verhaal. Bij een kleine club is de kans om te falen groter, dat doen de meesten. Het zal erg moeilijk worden voor hem. Er zijn een aantal andere en ervaren trainers in beeld: Chris Coleman, Roberto Martinez en Harry Redknapp.”

“Ryan moet snel aan het werk. Hoe langer hij uit het spel is, hoe moeilijker het wordt. Het zal hoe dan ook erg lastig worden om direct de juiste baan te vinden. Als ik hem was zou ik beginnen in een competitie die ik goed zou kennen. Dat is de Premier League. Hij moet mikken op een middenmoter, waar hij de tijd krijgt en waar hij zijn naam kan vestigen als manager.”

“Als Swansea City hem wil hebben moet hij het doen”, zegt McQueen tegen Goal. “Het is een moeilijke klus, maar misschien krijgt hij geen andere kans. Hij ligt goed bij de fans en hoewel Swansea City niet de financiën heeft kan het een gelukkig huwelijk worden.”