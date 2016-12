‘Wang wil controle over ADO Den Haag terug en is op weg naar Nederland’

Hui Wang is volgens Voetbal International op weg naar Nederland. De vertegenwoordiger van United Vansen, grootaandeelhouder van ADO Den Haag, zal de komende dagen gesprekken voeren met bestuurders van de club.

Doel van Wang is om aan zijn betalingen te voldoen en op die manier weer controle te krijgen over ADO Den Haag. Wang was al voorzitter, maar volgens de Ondernemingskamer moet de Chinees nog circa 2,2 miljoen euro betalen aan de club. Daarom werd Ben Knüppe door de Ondernemingskamer aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Volgens het weekblad is er onderhandeld met Wang en zijn de partijen dicht bij een overeenkomst. Het verklaart ook waarom United Vansen, net als Knüppe en Job van der Have namens ADO Den Haag, woensdagochtend ontbraken bij de rechtbank in Den Haag.