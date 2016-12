Tottenham houdt huis na razendsnelle treffer Van Dijk

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond aansluiting gevonden bij de subtop van de Premier League. De nummer vijf knokte zich terug op bezoek bij Southampton, nadat Virgil van Dijk de score razendsnel had geopend. Het werd 1-4, mede doordat the Saints een rode kaart kregen, en dankzij de zege nadert Tottenham stadsgenoot Arsenal tot een punt. Southampton blijft achtste staan. Voor het eerst sinds november 1998 incasseerde de club vier tegengoals voor eigen publiek. Vincent Janssen maakte een minuut voor tijd zijn entree als invaller na weken van blessureleed.

Het was een wedstrijd van momenten op St Mary's. Spectaculair was het eerste uur niet, maar toch vielen er drie doelpunten, een rode kaart en een gemiste penalty te noteren. Bij rust stond het 1-1, dankzij kopdoelpunten aan beide zijden. Van Dijk had iets meer dan een minuut nodig om de score te openen: de verdediger van Southampton torende boven iedereen uit na een vrije trap van James Ward-Prowse en knikte de 1-0 tegen de touwen. Het was een pijnlijke start voor Tottenham, temeer omdat een overwinning eigenlijk noodzaak was. Afgezien van the Spurs zelf had de voltallige top zeven reeds gewonnen in de achttiende speelronde.

Na het doelpunt hadden de bezoekers het lastig, maar uit het niets volgde toch de gelijkmaker. Dele Alli troefde Van Dijk af in de lucht na een afgeslagen voorzet van Moussa Sissoko. Van Dijk zou in de eerste helft op eigen kracht meer luchtduels (vijf) winnen dan heel Tottenham (vier), maar op het cruciaal moment trok de Nederlander aan het kortste eind. Het doelpunt gaf Tottenham vertrouwen, maar het opbouwen van aanvallen bleef een probleem. Christian Eriksen meldde zich enkele keren met een afstandsschot. Van beide kanten bleef het gevaar beperkt en dus veranderde in de eerste helft niets meer aan de stand.

Kort na de onderbreking greep Tottenham de leiding. Harry Kane dook na een hoekschop van Eriksen plots op de goede plek op. Hij knikte fraai binnen in de rechterbovenhoek en liet Fraser Forster kansloos. Daarmee beëindigde de spits een doelpuntendroogte van 344 minuten. Diezelfde Kane stond even later weer tegenover Forster, nadat Nathan Redmond in het strafschopgebied aan de noodrem trok, Alli neerhaalde en rood kreeg. Kane had last van het veld en mikte huizenhoog over vanaf de stip. Een verwoestende uithaal van Eriksen spatte twintig minuten voor tijd uiteen op de lat, maar via Son Heung-min werd het toch 1-3. De Zuid-Koreaan rondde af na een prachtige bal van Eriksen. Alli bepaalde drie minuten voor tijd de eindstand.