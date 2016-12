PSV-directeur duikt op bij WK darts: ‘Ik heb de hoofdprijs betaald’

In Londen wordt het wereldkampioenschap darts gespeeld en vrijwel iedere avond vinden de beelden van duizenden uitzinnige fans de weg naar de televisie. De camera van Omroep Brabant zag een bekend gezicht tussen de dartsfans: PSV-directeur Toon Gerbrands.

De bestuurder ging op zijn vrije dag met oud-volleyballer Richard Schuil naar Alexandra Palace in Londen. “Ik vermaak me uitstekend hier. Ik kijk een klein beetje met een professioneel oog, maar het grootste gedeelte is plezier”, aldus Gerbrands.

Gerbrands had wellicht een viptafel kunnen bemachtigen, maar hij zit tussen het gewone publiek. “Normaal gesproken kost dat 46 euro. Als je dat gaat kopen op de markt, via ticketaanbieders, wordt het ongeveer 140 euro. Ik heb de hoofdprijs betaald om hier in de zaal te zitten.”