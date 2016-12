‘Sensationele Mertens zet handtekening en kost veertig tot vijftig miljoen euro’

Dries Mertens gaat zijn contract bij Napoli verlengen tot de zomer van 2021. Dat meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio woensdagavond. De huidige verbintenis van de vleugelaanvaller loopt door tot medio 2018.

Mertens wordt beloond voor zijn topvorm van de afgelopen maanden. De vleugelaanvaller wordt na de blessure van Arek Milik ingezet als spits en vervult die rol met verve. In 22 officiële wedstrijden kwam Mertens dit seizoen tot vijftien doelpunten en zeven assists. Deze maand maakte de ex-PSV'er twee opeenvolgende hattricks, in de competitieduels met Cagliari (0-5) en Torino (5-3 winst).

Internazionale, Sevilla, Atlético Madrid en VfL Wolfsburg zouden de verrichtingen van Mertens in de gaten hebben gehouden, maar zij lijken kansloos door de contractverlenging. Mertens gaat er op financieel vlak vermoedelijk op vooruit en krijgt een transferclausule van veertig tot vijftig miljoen euro, die over twee jaar van kracht wordt. De 29-jarige Rode Duivel werd in 2013 voor 9,5 miljoen euro overgenomen van PSV.