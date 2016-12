Ajax kan Paraguayaans talent tóch vergeten

Galatasaray is Alexandre Pato niet vergeten. De club uit Europees Istanbul gaat in januari een poging wagen om zich met de aanvaller van Villarreal te versterken. (Sporx)

Christian Kabasele keert mogelijk terug naar de Jupiler Pro League. Anderlecht heeft interesse om de 25-jarige verdediger van Watford op huurbasis over te nemen. (Het Laatste Nieuws)

De rechtsback van Club Olimpia was volgens Paraguayaanse media op weg naar Amsterdam, maar zou nu azen op een transfer naar de Serie A.

Swansea City is op zoek naar een opvolger voor Bob Bradley. Jaap Stam en Frank de Boer werden al genoemd en ook Ryan Giggs en Chris Coleman zijn kandidaten voor de Welshmen. (Sky Sports)