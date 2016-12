Transferoorlog barst los: ‘Chelsea, Liverpool, United, City en Arsenal’

De wereld ligt aan de voeten van Franck Kessié. De pas twintigjarige middenvelder van Atalanta staat volgens zaakwaarnemer George Atangana in de belangstelling van minstens vijf Engelse topclubs. Dinsdag meldde France Football nog dat Chelsea een bod van 25 miljoen euro heeft uitgebracht op de Ivoriaan.

"We hebben veel interesse uit de Premier League: Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City en Arsenal", somt zaakwaarnemer George Atangana op in gesprek met the Guardian. "Ik kan op dit moment niet zeggen hoeveel hij moet kosten, maar we hebben het over een van 's werelds beste jonge spelers. Voor ons is het vooral van belang dat het sportief project juist is voor hem."

"Franck is nog heel jong, dus moeten we voorzichtig omgaan met zijn ontwikkeling", benadrukt de belangenbehartiger, die aangeeft dat Chelsea 'erg geïnteresseerd' is. Hij noemt de Premier League-koploper een prachtige club. "Maar we moeten de tijd nemen om alle opties te bekijken. In januari speelt hij met Ivoorkust in de Afrika Cup, dus we maken geen haast." Juventus en Barcelona zouden ook achter de tienvoudig international aan zitten.