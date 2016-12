‘Juventus opent transferbal: 81-voudig international tekent donderdag’

Juventus lijkt de eerste versterking voor 2017 binnen te hebben. Geruchten over de komst van Tomás Rincón deden al geruime tijd de ronde en volgens de grote Italiaanse media is er inmiddels een akkoord gesloten met Genoa. De 28-jarige vleugelspeler komt donderdag naar Turijn voor een medische keuring en contractondertekening.

Rincón wordt voor een halfjaar gehuurd van Genoa tegen een bedrag van twee miljoen euro. Als Juventus in de zomer wil overgaan tot een definitieve koop moet er nog eens zeven miljoen euro betaald worden, waardoor het totaalbedrag kan uitkomen op negen miljoen euro.

De verdediger annex middenvelder zal de eerste Venezolaan ooit in dienst van Juventus worden. De 81-voudig international van zijn land is sinds 2009 actief in Europa: hij speelde jarenlang bij Hamburger SV en sinds 2014 was hij actief bij Genoa.