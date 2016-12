SC Heerenveen-manager geheimzinnig: ‘Dat moet je Ödegaard zelf vragen’

Dinsdag dook plotseling het bericht op dat Martin Ödegaard op weg zou zijn naar Schiphol. Het Noorse televisiestation TV2 concludeerde daaruit dat het toptalent van Real Madrid zou gaan spreken met Ajax, maar later doken er steeds meer berichten op over sc Heerenveen. Technisch manager Gerry Hamstra houdt zijn kaken op elkaar.

“Martin is een goede speler, maar er zijn meer goede spelers op de wereld”, zou Hamstra gezegd hebben tegen het Noorse medium Nettavisen. “Ik ga het bevestigen noch ontkennen, ik wil er niets over zeggen.”

Hamstra is geheimzinnig over een mogelijk bezoek van Ödegaard. “Ik weet het niet, dat zul je aan hem moeten vragen. Nederland is een klein land en er zijn veel clubs te bereiken vanuit Amsterdam. Meer dan in heel Noorwegen”, klinkt het.