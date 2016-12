Bizarre Twitter-tirade van ex-vriendin leidt tot dopingonderzoek naar Nasri

Samir Nasri wordt door de Spaanse anti-dopingautoriteiten onderzocht op het gebruik van verboden middelen. Dat meldt El País woensdag. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van tweets die dinsdagavond verschenen op het Twitter-account van Nasri, dat was gehackt door zijn ex-vriendin Anara Atanes.

Atanes plaatste een serie van tweets, waarin ze Nasri onder meer beschuldigde van vreemdgaan. Ze reageerde op een afbeelding van de kliniek Drip Doctors, gevestigd in Los Angeles, waarop Nasri poseerde met de vrouwelijke arts Jamila Sozahdah. Na de behandeling zou Nasri in een hotel het bed hebben gedeeld met de desbetreffende dame. "Jullie hebben mij direct na de behandeling ook seksuele diensten aangeboden. Jongens, zorg er allemaal voor dat je deze service meepakt", schreef Atanes via het account van de middenvelder van Sevilla. Vervolgens noemde ze de arts een 'hoer'.

Drip Doctors had de foto nietsvermoedend gedeeld via sociale media, maar de kliniek wordt door anti-dopingautoriteiten in de gaten gehouden. Drip Doctors staat bekend om het toedienen van vitamineinjecties. Die zijn niet verboden, zolang het gaat om minder dan vijftig milliliter. Bovendien moet de betreffende substantie niet op de lijst van verboden middelen van anti-dopingagentschap WADA staan. "Dat een atleet in zo'n kliniek opduikt, is al verdacht", zegt een bron binnen het Ministerie van Sport tegen El País. De foto van Drip Doctors leek onopgemerkt voorbij te gaan, totdat Atanes de aandacht erop vestigde.