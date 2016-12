Telstar houdt sensatie binnenboord: ‘Dat gaan wij voor hem niet meer krijgen’

Telstar is niet van plan om Stefano Lilipaly te laten gaan. De middenvelder uit Indonesië maakte in november en december indruk tijdens de AFF Cup voor landen uit Zuidoost-Azië: Lilipaly kwam in de groepsfase tot scoren tegen Singapore en haalde uiteindelijk de finale met zijn land. Volgens voorzitter Pieter de Waard maken geïnteresseerde clubs echter weinig kans.

"De telefoon staat niet stil. Eigenlijk zouden we na de Kerstdagen de deuren sluiten, maar we hebben de lijnen opengehouden", grapt de preses van de Jupiler League-club in gesprek met Voetbal International. "Nee, zonder gekheid. Er speelt op dit moment niks. Stefano staat nog een half jaar onder contract. Het liefste halen we de play-offs. Dat levert een omzet van anderhalve ton op. Dat gaan wij voor Stefano niet meer krijgen."

Volgens De Waard maakt Telstar met de 26-jarige Arnhemmer in de gelederen 'aanzienlijk' meer kans om de play-offs te halen. "Ga maar na: nadat hij op het vliegtuig naar Indonesië stapte, hebben wij geen wedstrijd meer gewonnen", zegt hij. Telstar staat op dit moment vijftiende in de Jupiler League. Lilipaly begon zijn carrière bij FC Utrecht en vertrok in 2012 naar Almere City. In het seizoen 2014/15 speelde hij voor het Japanse Consadole Sapporo, om vervolgens te tekenen in Velsen-Zuid.