Maradona haalt opnieuw uit: ‘Hij zou zijn eigen vrouw nog verkopen’

Diego Maradona heeft opnieuw zijn onvrede geuit over de transfer van Gonzalo Higuaín naar Juventus. De spits verliet Napoli afgelopen zomer voor negentig miljoen euro en maakte sindsdien tien doelpunten in zeventien competitiewedstrijden voor zijn nieuwe club. In gesprek met Sky Italia licht Maradona de rol van Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis uit.

"Pipita kende een miraculeus seizoen met 36 doelpunten, maar De Laurentiis zou zijn eigen vrouw nog verkopen. Hij zag dat Juventus een spits nodig had en verkocht hem", treurt Maradona, die ook teleurgesteld is door Higuaín zelf. "Iedereen kiest vanuit het hart. Als ik zou moeten kiezen tussen Napoli of Juventus, ga ik voor i Azzurri."

"Pipita koos voor i Bianconeri. De tijden veranderen. In mijn tijd hadden we meer met de clubkleuren. Het shirt was belangrijker dan geld", merkt de Argentijnse clubicoon van Napoli op. Het is niet de eerste keer dat Maradona de transfer van Higuaín bekritiseert: in oktober zei Pluisje dat hij 'geen verrader' is, waarmee hij leek te impliceren dat Higuaín dat wel is.