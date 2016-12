‘Ik hoop mijn carrière af te sluiten bij Barcelona, dat is mijn droom’

Andrés Iniesta is al zijn hele carrière actief bij Barcelona en de kans dat de balvirtuoos nog aan de slag gaat bij een andere club is niet groot. De 32-jarige middenvelder hoopt dat hij zijn carrière kan afsluiten bij de club van zijn dromen.

“Ik hoop dat ik mijn carrière kan afsluiten bij Barcelona, dat is altijd mijn droom geweest”, laat Iniesta weten via de officiële kanalen. “Als je begint is alles nieuw en je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar het is altijd een droom geweest om hier af te sluiten. Ik wilde altijd succesvol zijn bij Barcelona en ik was niet tevreden tot het gelukt was.”

“Soms was ik blij om tien minuutjes te spelen bij Barcelona, in plaats van meer minuten bij een andere club. Over mijn pensioen heb ik nog niet nagedacht, maar ik weet wel dat ik actief zal blijven in de voetballerij. Ik hoop bij Barcelona te blijven.”