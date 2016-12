Argentijnse ster komt op 41-jarige leeftijd uit pensioen en wil door tot 43ste

Juan Sebastián Verón gaat weer aan de slag als voetballer. De 41-jarige middenvelder kondigde twee jaar geleden zijn afscheid aan, maar heeft woensdag voor achttien maanden getekend als speler bij Estudiantes de La Plata. Verón begon zijn loopbaan in 1994 bij de club uit La Plata en sloot er twee jaar geleden ook af.

De Argentijn werd na zijn pensioen voorzitter bij Estudiantes en is dat nog steeds. Vorige maand werd reeds gespeculeerd over een terugkeer op het veld. "Verón vertelde ons (de selectie red.) dat hij in januari weer wil voetballen. Hij wil meedoen in de strijd om het kampioenschap in januari en spelen als we uitkomen in de Copa Libertadores", gaf Estudiantes-middenvelder Israel Damonte toen aan.

Verón deed bovendien de belofte om terug te keren, indien de fans minstens 65 procent van het nieuwe stadion zouden vullen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Door voor anderhalf jaar te tekenen spreekt Verón de intentie uit om tot zijn 43ste te blijven voetballen. Hij krijgt een bescheiden salaris, dat volledig 'ten goede komt aan de ontwikkeling van de club'. De voetbalicoon speelde 73 interlands voor Argentinië en kwam tussen 2001 en 2003 uit voor Manchester United. Later speelde hij onder meer voor Chelsea en Internazionale.