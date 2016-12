‘Dronken Gascoigne misdraagt zich in hotel en wordt gearresteerd’

In zijn topjaren was Paul Gascoigne een van de beste spelers van de planeet, maar de iconische oud-middenvelder gaat al jarenlang gebukt onder drank- en drugsgebruik. Volgens persbureau PA heeft de Engelsman weer eens amok gemaakt: na een vechtpartij in een hotel is Gascoigne naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige laat aan the Guardian weten dat Gascoigne, oud-speler van onder meer Tottenham Hotspur, Lazio en Rangers FC, ‘erg dronken’ was. Hij uitte racistische teksten en gooide geld naar andere bezoekers van het Londense Ace Hotel. “Hij gaf een man een tik en een vriend van die man gooide Gazza van de trap”, aldus de ooggetuige.

“Hij was aan het spugen, maakte racistische opmerkingen, betastte vrouwen en gooide bankbiljetten in het rond.” Volgens de woordvoerder van Gascoigne, Terry Baker, is de oud-international inderdaad gearresteerd. “Hij wordt spoedig weer vrijgelaten”, klinkt het in gesprek met de Daily Mirror.