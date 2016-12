Koeman is transfergeruchten beu: ‘Meestal is het bullshit’

Ronald Koeman wil de selectie van Everton versterken en in de wandelgangen doen tal van namen de ronde. Onder anderen Morgan Schneiderlin, Memphis Depay en Ademola Lookman worden in verband gebracht met the Toffees. De manager van Everton wil de interesse in laatstgenoemde bevestigen, maar houdt verder zijn kaken op elkaar.

“Er is interesse in Lookman”, reageert Koeman in de Engelse media. “Het is een drukke tijd, want we spelen veel wedstrijden in een korte periode. Natuurlijk ben ik op zoek naar nieuwe spelers, mensen die de ploeg sterker maken. We werken eraan en we hebben zeker interesse in een aantal spelers.”

“Sommige namen die in de media genoemd worden kloppen, andere namen niet. Het zijn alleen maar geruchten. Soms is het mogelijk, maar meestal is het gewoon bullshit”, vertelt Koeman.