‘Jörgensen doet het gewoon goed, dus ik moet mijn mondje houden’

Nicolai Jörgensen is uitstekend bezig bij Feyenoord. De aanvaller maakte twaalf competitietreffers en daarmee is hij topscorer van de Eredivisie. Het is slecht nieuws voor Michiel Kramer, die door de dadendrang van Jörgensen naar het tweede plan is verdreven.

“Als je je plekje verliest is dat nooit leuk. Op dit moment heb ik daar weinig over te zeggen, want het staat gewoon goed. Nicolai doet het gewoon goed, dus ik moet gewoon mijn mondje houden”, zegt Kramer bij FC Afkicken.

Kramer speelde voor zijn komst naar Feyenoord bij ADO Den Haag. Daar deed hij het met name in zijn tweede seizoen prima. In Rotterdam produceerde hij in zijn eerste voetbaljaar veertien competitietreffers.