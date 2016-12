Kuyt: ‘Mijn laatste jaar? Ik voel me nog heel fit’

Dirk Kuyt is niet van plan om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 36-jarige aanvaller heeft een aflopend contract bij Feyenoord en lijkt zijn arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te willen verlengen.

“Of dit mijn laatste jaar is? Ik voel me nog heel fit, dus ik zie me volgend jaar niet níet meer voetballen. Dus ik zie me volgend jaar nog wel voetballen”, aldus de 105-voudig international van het Nederlands elftal in gesprek met FOX Sports.

Kuyt speelde tot dusverre 177 officiële wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam de aanvoerder tot 110 doelpunten en 56 assists. Hij staat met de Rotterdammers momenteel met 42 punten op de eerste plaats in de Eredivisie.