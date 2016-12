‘Ik ben bij Barcelona vertrokken omdat ik geen kansen kreeg’

Adama Traoré speelde elf jaar voor Barcelona, maar van een doorbraak kwam het nooit. De nu twintigjarige rechtsbuiten kwam tot één doelpunt in vier wedstrijden en kwam uiteindelijk via Aston Villa bij zijn huidige werkgever Middlesbrough terecht. Traoré vindt het nog altijd jammer dat hij niet is geslaagd in het Camp Nou.

“Ik vertrok omdat ik geen kansen kreeg. Als ik die wel had gekregen, dan had ik nog kunnen vertellen wat eraan schortte. Niemand heeft verteld wat er mis was. Ze lieten mij twee jaar in het tweede elftal spelen en het enige wat ik gevraagd heb, is een kans om te laten zien of ik het niveau heb of niet”, aldus de voormalig jeugdinternational van Spanje in een interview met Mundo Deportivo.

“Niemand sprak met me. Ik had graag een uitleg gekregen. Ik respecteer Barcelona en begrijp dat ze ook toen al de drie beste aanvallers van de wereld hadden, maar de tijd zal leren of Barcelona de juiste beslissing heeft genomen. Ik ben niet boos. Barcelona heeft mij alles gegeven en ik zal de club altijd dankbaar blijven.” Traoré speelde tot dusverre twaalf wedstrijden voor Middlesbrough en daarin wist hij nog niet te scoren.