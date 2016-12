VIDEO - Het jaar 2016 van Olympisch kampioen Neymar

Neymar doet met Barcelona nog volop mee om de prijzen en veel tijd om terug te blikken is er dus niet. Desondanks kan de aanvaller trots zijn op wat hij in 2016 heeft bereikt, want de Braziliaan werd derde bij de FIFA Ballon d’Or-verkiezing, werd kampioen, won de Olympische Spelen én tekende een nieuw contract.