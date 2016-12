VIDEO - Het jaar 2016 van de recordbrekende Lionel Messi

Lionel Messi zag de Ballon d’Or onlangs naar Cristiano Ronaldo gaan, maar aan het begin van het jaar stond de aanvaller van Barcelona nog met de trofee in zijn handen vanwege zijn prestaties in 2015. De Argentijn ging ook in het huidige kalenderjaar door met scoren, want hij trof liefst 59 keer doel in 62 wedstrijden.