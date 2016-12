‘Als we geen zestig miljoen euro bieden, denk je dan dat hij komt?’

Shanghai SIPG heeft bekendgemaakt zestig miljoen euro te hebben betaald voor Oscar. De 25-jarige middenvelder werd afgelopen vrijdag overgenomen van Chelsea en wordt op 3 januari medisch gekeurd bij de club van de haven van Shanghai.

De deal kan daardoor nog afketsen, maar algemeen directeur Sui Guoyang maakt zich geen zorgen en kijkt al uit naar de komst van de Braziliaan: “Hij was niet meer in beeld bij Antonio Conte omdat de trainer voor hem geen plek had in het 3-4-3-systeem. Dat was een grote reden voor Oscar om te vertrekken. Hij vond het verschrikkelijk op de bank, want hij is nog zo jong. Hij wil terugkeren in de Braziliaanse ploeg en aangezien Brazilianen in de Super League ook nog worden opgeroepen, voorziet hij wat dat betreft geen problemen.”

De hoogte van de transfersom valt volgens Guoyong eenvoudig te verklaren: “Als we geen zestig miljoen bieden, denk je dan dat hij komt? Er is een enorm gat tussen de Super League en de Europese topcompetities. Het is onrealistisch om te denken dat we hem op een andere manier hadden kunnen halen. We hebben zestig miljoen voor hem betaald, in euro’s en niet in ponden”, besluit de bestuurder. Oscar speelde 203 wedstrijden voor Chelsea.