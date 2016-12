‘Barcelona trekt 40 miljoen uit om ‘verloren zoon’ terug te halen uit München’

Bayern München maakte in 2013, nadat toenmalig trainer Josep Guardiola de gevleugelde woorden ‘Thiago en niemand anders!’ sprak, 25 miljoen over naar Barcelona om Thiago Alcântara naar Zuid-Duitsland te halen. De Spaans international had in zijn eerste seizoenen bij der Rekordmeister moeite om zijn stempel op het spel te drukken, maar slaagt daar de afgelopen maanden steeds beter in.

Thiago krijgt onder Carlo Ancelotti namelijk meer tactische vrijheden en betaalt dat terug met doelpunten en assists, zoals hij onlangs ook tegen grote uitdager RB Leipzig liet zien. De ontwikkeling van de middenvelder is ook bij zijn oude club niet onopgemerkt gebleven en Luis Enrique hoopt nu de ‘verloren zoon’ terug te kunnen halen naar Catalonië, zo melden Don Balon en diverse Duitse media. In het Camp Nou moet hij op termijn de taken van Andrés Iniesta op zich gaan nemen.

Barcelona is naar verluidt van plan om zich met veertig miljoen in München te melden, in de hoop dat dat genoeg is om Bayern ervan te overtuigen afscheid te nemen van de nog tot 2019 vastliggende Thiago. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan een mogelijke rentree van de middenvelder, aangezien die som aan de lage kant lijkt om Bayern, nadat hij eindelijk zijn belofte waar begint te maken, over te kunnen halen. Daarnaast verwacht hij in het voorjaar zijn eerste kind, waardoor een verhuizing weleens een lastig verhaal zou kunnen worden.