‘Tete en Riedewald moeten voorbeeld van Bazoer niet volgen’

Riechedly Bazoer rondde twee weken geleden zijn transfer naar VfL Wolfsburg af en het valt niet uit te sluiten dat er meer Ajacieden vertrekken in januari. Onder anderen Kenny Tete en Jairo Riedewald worden in verband gebracht met een transfer, maar doen er volgens de Voetbalzone-lezers goed aan om te blijven.

De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll Denk jij dat het voor Tete en Riedewald beter is om net als Bazoer in de winter bij Ajax te vertrekken? Er werden ruim 15.200 stemmen uitgebracht en de meesten (47 procent) zijn van mening dat het tweetal in Amsterdam moet blijven.

31 procent van de stemmers acht het voor zowel Tete als Riedewald beter om weg te gaan en 12 procent van de respondenten liet weten dat Tete moet vertrekken, maar dat Riedewald moet blijven. De overige tien procent oordeelde anders: Riedewald zou een andere club moeten uitkiezen, maar Tete zou in de ogen van die mensen moeten blijven. Tete ligt nog tot medio 2018 vast in de Amsterdam ArenA en Riedewald heeft een contract tot de zomer van 2020.