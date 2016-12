Roda JC Kerkrade huurt Grieks international en versterkt voorhoede

Athanasios Papazoglou speelt in de tweede seizoenshelft voor Roda JC Kerkrade. De nummer zeventien van de Eredivisie maakt bekend dat de 28-jarige aanvaller wordt gehuurd van KV Kortrijk.

“Met de komst van Thanasis hebben we meer mogelijkheden in onze aanvalslinie. De speler is goed bekend bij de scouting en onze technische staf”, aldus technisch directeur Ton Caanen op de website van de club van trainer Yannis Anastasiou.

Papazoglou komt uit de jeugdopleiding van Aris Saloniki en speelde daarna voor PAOK Saloniki, Asteras Tripoli, OFI Kreta, Olympiacos, Atromitos en dus voor Kortrijk. De drievoudig Grieks international kwam in dienst van de Belgen tot 9 treffers in 51 wedstrijden.