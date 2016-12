‘Hiddink kocht toen in een restaurant een fles wijn voor 10.000 dollar’

Luke Wilkshire is blij om terug te zijn in Rusland. De 35-jarige rechterverdediger speelde in het seizoen 2014/15 27 wedstrijden voor Feyenoord, maar kwam er al gauw achter dat hij terug wilde naar het land van zijn vrouw en tekende bij Terek Grozny. Sinds afgelopen zomer speelt de Australiër weer voor Dynamo Moskou.

Wilkshire kwam in het verleden 69 wedstrijden uit voor FC Twente en hield een goed gevoel over aan die periode. Hij hoefde dan ook niet lang nadenken toen hij terug kon keren naar de Eredivisie, maar moest constateren dat de Nederlandse competitiee was veranderd. “Ik had het bij Feyenoord zwaarder dan bij Twente. Ik realiseerde mij dat het echt een competitie is voor jonge voetballers. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Verder wordt er in Nederland erg op regels gelet. Ze hebben al bepaald wat goed is en wat niet. Dat is prima wanneer je achttien of twintig jaar bent, maar als dertigjarige is het moeilijk om als student gezien te worden. In Rusland heerst er een warmere atmosfeer”, aldus Wilkshire.

De 79-voudig international kwam uiteindelijk via Terek bij Dynamo terecht, de huidige koploper van de tweede afdeling. “Ik hoop dat dit de laatste club in mijn carrière wordt. Hier wil ik mijn loopbaan afsluiten. Maar goed: het blijft voetbal en je weet nooit wat er kan gebeuren. We zullen zien. Ik ben in ieder geval nog niet van plan om te stoppen”, aldus Wilshere in een interview met Championat. Hij gaat in het vraaggesprek ook nog in op Guus Hiddink, de voormalig bondscoach van onder meer het Nederlands elftal en Australië. De samenwerking met de nu zeventigjarige Achterhoeker verliep volgens Wilkshire naar tevredenheid.

“Ik kan mij de eerste training bij de Australische ploeg onder Hiddink nog goed herinneren. Hij zei direct dat we hem met ‘boss’ moesten aanspreken. Met zijn hele voorkomen heeft hij het Australische team nieuw leven ingeblazen. En dat deed hij bij mij ook. Hij heeft mij geholpen om het WK van 2006 te halen en liet mijn naam vallen bij FC Twente. Hij is de beste trainer uit mijn loopbaan. Zijn voetbalkennis, tactische kennis, passie voor het voetbal...niemand bereidt zich beter op een wedstrijd voor dan hij. Hij heeft altijd de controle. Hij is enorm rustig, maar houdt ook van een dolletje”, gaat Wilkshire verder.

“Je kunt buiten het voetbalveld ook goed met Hiddink communiceren en het kan dan ook heel gezellig worden. Hij hield van koffie, sigaren en goede rode wijn. Ik weet nog dat hij in een Russisch restaurant eens een fles wijn voor tienduizend dollar kocht. Hij zei: ‘na hard werken mag dat’. Ik heb hem anderhalf jaar geleden voor het laatst gesproken. Ik vroeg hoe het met het was en we hebben het ook gehad over mijn toekomst en over mijn terugkeer naar Rusland. Hij begreep wel waarom ik terug wilde naar Rusland”, besluit Wilkshire, die tot dusverre 168 wedstrijden voor Dynamo Moskou speelde.