Aanvaller van PSG blijkt te duur: ‘Zijn salaris past niet bij onze club’

Jesé Rodríguez gaat waarschijnlijk niet op huurbasis naar Las Palmas. Voorzitter Miguel Ángel Ramírez denkt niet dat de 23-jarige linksbuiten van Paris Saint-Germain haalbaar is, zo vertelde hij tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers van de club.

“Hij wil naar Las Palmas, maar heeft een salaris dat niet correspondeert met het niveau van de club en daar kunnen we dus ook niet aan voldoen”, zegt de preses. “Er zijn grotere clubs in Europa te vinden die bereid zijn om zijn volledige salaris over te nemen. We staan daardoor op achterstand en wachten het gewoon af.”

Onder meer Liverpool en Valencia zouden belangstelling hebben voor Jesé, die dit seizoen pas twee doelpunten maakte in veertien officiële wedstrijden voor PSG.