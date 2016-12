Eredivisie-club zag af van komst Janssen: ‘Daar durfden ze het niet aan’

Vincent Janssen verdiende afgelopen zomer dankzij een geweldige tweede seizoenshelft bij AZ een transfer naar Tottenham Hotspur. De spits was pas het jaar ervoor naar Noord-Holland gekomen, nadat hij bij Almere City doorbrak in het betaalde voetbal. Janssen genoot zijn opleiding bij Feyenoord, maar ondanks dertien doelpunten in drie maanden wilden de Rotterdammers niet met hem verder.

“Toch hield het op bij Feyenoord. We wilden hem eventueel bij Excelsior stallen, maar daar durfden ze het niet aan. Vincent was in die tijd al nuchter, hij liet zich niet van de wijs brengen en wist wat er in de wereld te koop was. Hij had alleen nog wat babyvet. Hij moest harder gaan trainen”, blikt zijn toenmalig jeugdtrainer Damien Hertog terug tegenover de Volkskrant. “Vincent is een prachtig, extreem voorbeeld van wat er kan gebeuren.”

Hertog zag Janssens kwaliteiten toen al wel, maar had niet verwacht dat de aanvaller het uiteindelijk tot het Nederlands elftal zou schoppen. Rancune over het vertrek van de spits koestert de opleider echter niet. Hij is blij dat Janssen zo ver gekomen is en is hartstikke trots op zijn voormalige pupil.