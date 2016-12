‘Hij laat zien de gelijke van Lionel Messi te zijn’

Zlatan Ibrahimovic toog afgelopen zomer op 34-jarige leeftijd naar Manchester United en de inmiddels 35-jarige Zweed heeft met zeventien doelpunten, verspreid over alles competities, laten zien het kunstje nog niet verleerd te zijn. United-icoon Paddy Crerand had niet verwacht dat Ibrahimovic nog zo goed zou zijn.

“Als je wie dan ook zou vragen wie de beste speler ter wereld is, zou Lionel Messi waarschijnlijk het antwoord zijn en Zlatan heeft nu laten zien dat hij zijn gelijke is. Ik moet toegeven dat ik me niet realiseerde hoe goed hij is, maar het is ongelooflijk om hem iedere week aan het werk te zien”, vertelt hij aan de Daily Mirror. “Wat mij het meest opvalt is zijn intelligentie, zijn voetbalverstand. Zijn fitheid is ongelooflijk en ik zou willen dat hij nog 25 was!”

“Het moet een genot zijn om met hem samen te spelen, om hem voor je te hebben met zijn voorstellingsvermogen”, gaat hij verder. Alleen Ruud van Nistelrooij scoorde vaker in zijn eerste zeventien Premier League-wedstrijden dan de twaalf van Ibrahimovic, maar Crerand denkt dat hun situatie niet vergelijkbaar is: “Toen Ruud bij United kwam, had hij het geluk om samen te spelen met enkele van de beste voetballers uit de clubgeschiedenis. Een aantal van de huidige spelers kan dat misschien worden, maar dat Zlatan al op een totaal van zeventien doelpunten staat, is echt fenomenaal.”

Ook voormalig West Ham United-speler en Engels international Dean Ashton is onder de indruk van wat Ibrahimovic laat zien: “In het voetbal kun je veel dingen leren, maar wat hij heeft is niet aan te leren. Het is iets wat slechts een aantal spelers hebben. Ik zou Teddy Sheringham in dat rijtje zetten, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp. Bij dat soort spelers gaat het niet om snelheid, Zlatan is natuurlijk niet langzaam, maar hij rent geen spelers voorbij. Het gaat om ruimtelijk inzicht, de verdedigers een stapje voor zijn, omdat je slimmer bent dan de rest. Dat is niet aan te leren!”, laat hij optekenen door talkSPORT.