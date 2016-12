‘Het is algemeen bekend dat PSG hem wil, Kluivert is verliefd op hem’

Paris Saint-Germain is al geruime tijd op zoek naar een concurrent voor Edinson Cavani en Lucas Alario is een van de kandidaten die regelmatig in verband worden gebracht met een overstap naar de Franse hoofdstad. De aanvaller van River Plate is echter niet ten koste van alles op zoek naar een transfer, zo maakt zijn zaakwaarnemer duidelijk.

“Het zou ideaal zijn om in Europa te arriveren als de normale transferperiode bezig is, zodat hij ook de voorbereiding mee kan maken”, vertelt Pedro Aldave aan Rivadavia. “Het is niet nodig om een vertrek te forceren, maar als er een belangrijk aanbod binnenkomt, zullen we natuurlijk luisteren. De carrière van een speler is maar kort en het gaat om de wet van de markt. Alario heeft het hier naar zijn zin, hij heeft een contract dat hij maar bij een paar clubs in Europa zou krijgen en hij voelt zich geliefd.”

“Alleen iets ergs belangrijks zou hem kunnen overtuigen van een vertrek”, gaat hij verder. PSG meldde zich in een eerder stadium ook al bij Aldave: “Ze deden ons een mooi aanbod en naar verluidt zullen ze weer terugkomen. Het is algemeen bekend dat PSG hem wil hebben. Patrick Kluivert is verliefd op hem.” Alario heeft een clausule in zijn contract staan die River Plate verplicht om bij een bod van achttien miljoen euro te gaan praten.